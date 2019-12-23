Групповое ДТП произошло ночью на улице Лыжной в Петрозаводске

Групповое ДТП произошло сегодня ночью на улице Лыжной в карельской столице, сообщает МЧС по РК.

«В 01:50 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (11 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение 3-х легковых автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лыжная у д.20»,

– говорится в сообщении МЧС по РК..

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

О пострадавших не сообщается.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.