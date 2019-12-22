Карельские пожарные спасли попавшего в беду котенка

В Калевале пожарные провели необычную спасательную операцию. 20 декабря местные спасатели пришли на помощь котенку, сообщает ГКУ РК «ОПС по Калевальскому району».

Животное забралось под напольное покрытие между первым и вторым этажами жилого дома и не смогло самостоятельно выбраться оттуда. Котенок просидел в своей ловушке несколько дней.

В итоге пожарные при помощи специального инструмента вытащили кота. Животное передали хозяевам, с ним все в порядке.