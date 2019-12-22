22 декабря 2019, 13:47
Карельские пожарные спасли попавшего в беду котенка
Животное несколько дней просидело между этажами
В Калевале пожарные провели необычную спасательную операцию. 20 декабря местные спасатели пришли на помощь котенку, сообщает ГКУ РК «ОПС по Калевальскому району».
Животное забралось под напольное покрытие между первым и вторым этажами жилого дома и не смогло самостоятельно выбраться оттуда. Котенок просидел в своей ловушке несколько дней.
В итоге пожарные при помощи специального инструмента вытащили кота. Животное передали хозяевам, с ним все в порядке.