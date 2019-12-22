Пьяный водитель из Москвы попался инспекторам ГИБДД Карелии

Минувшей ночью в Кондопоге в 1:50 инспекторами ГИБДД отстранен от управления автомобилем 32-летний нетрезвый водитель - житель Москвы. Составлены административные материалы в отношении нетрезвого водителя и собственника автомобиля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Собственника ждет аналогичное наказание, что и за управление автомобилем в состоянии опьянения. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления автомобилем более 1600 водителей в нетрезвом состоянии. ГИБДД призывает жителей Карелии сообщать о нетрезвых лихачах по телефонам: 112 или 102.