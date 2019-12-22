Мужчина пострадал в ДТП на севере Карелии

Утром в субботу, 21 декабря, в Беломорском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД Карелии.

В 8:59 41-летний водитель автомобиля УАЗ после прохождения правого поворота не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Там машина врезалась в камень.

В результате происшествия пострадал 52-летний пассажир автомобиля, который после ДТП был доставлен в Беломорскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.