22 декабря 2019, 11:31
Мужчина пострадал в ДТП на севере Карелии
52-летний пассажир был доставлен в Беломорскую ЦРБ
Утром в субботу, 21 декабря, в Беломорском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД Карелии.
В 8:59 41-летний водитель автомобиля УАЗ после прохождения правого поворота не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Там машина врезалась в камень.
В результате происшествия пострадал 52-летний пассажир автомобиля, который после ДТП был доставлен в Беломорскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.