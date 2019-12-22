Молодая женщина госпитализирована после ДТП под Петрозаводском

21 декабря в Пряжинском районе на 27-м километре дороги «Петрозаводск-Суоярви» произошло ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным Госавтоинспекции, в 13:10 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения автомобиля кювет.

В результате ДТП травмы получила 24-летняя пассажирка автомобиля. Пострадавшая была госпитализирована в БСМП Петрозаводска.