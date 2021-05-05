В Финляндии возобновили онлайн-трансляцию жизни нерп из озера Сайма

Финское отделение WWF возобновило онлайн-трансляцию жизни сайменских нерп, сообщает ТАСС.

"В этом году фонд хотел еще больше приблизить природу к зрителю, поэтому впервые трансляция будет идти со звуком. Камера в этот раз направлена в сторону уже знакомого публике по прошлым годам прибрежного камня",

- говорится в сообщении. Начатая в 2016 году трансляция набрала уже почти 10 миллионов просмотров.

В мае у нерп линька. Животные выбираются на камни на финском озере Сайма, чтобы сменить шерсть. Именно в этот момент их можно увидеть благодаря камерам у озера.

Видео представляет собой нешуточную опасность для зрителя. Оно удивительно «залипательно» и умиротворяюще, тем более со звуком. Его категорически не стоит смотреть тем, кто торопится или пытается не заснуть!

О нерпах

Сайменская нерпа обитает только на озере Сайма в Финляндии.

Специалисты финского Государственного лесного управления ежегодно проводят учет нерп. В 1990 году сайменских нерп экологи насчитали всего 180, но в последние годы их популяция, не так давно считавшаяся исчезающей, начала расти.

Как сообщило лесное управление, этим животным больше не грозит вымирание. По оценкам ведомства, цель по увеличению размера популяции до 400 особей к 2025 году, уже достигнута, их численность сейчас даже немного превышает этот показатель. // Фото: скриншот видео.