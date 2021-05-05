Финляндия будет по-другому требовать справки об отсутствии COVID-19

Министерство соцобеспечения и здравоохранения Финляндии разрабатывает новый регламент контроля при въезде в страну в условиях пандемии коронавируса, сообщает «ПД».

Предполагается, что перевозчики будут проверять наличие справки об отсутствии COVID-19 еще в стране отправления, а не на территории Финляндии.

Создание новой модели обусловлено необходимостью усилить контроль на границах, поскольку пассажиропоток будет увеличиваться по мере смягчения ограничений. Если транспортные компании будут проверять справки в стране отправления, то это позволит избежать очередей на пункте пропуска. При этом выборочные проверки на границе все равно будут производиться.

Сейчас власти Финляндии не требуют от въезжающих в страну справки об отсутствии коронавируса, однако такое требование ввели некоторые транспортные компании, в том числе авиакомпания Finnair. // Фото: spbdnevnik.ru