05 мая 2021, 11:25
Финляндия

Финские ученые определили породы самых агрессивных собак

На поведение животного влияет ряд факторов, в том числе пол, возраст и отсутствие контактов

Финские исследователи определили самых агрессивных собак. Оказалось, что в этом вопросе размер животного имеет значение. Наибольшую агрессию к людям проявляли представители мелких пород.

Сотрудники Хельсинского университета изучили 9,2 тысячи собак, среди которых около 1,8 тысячи животных оказались с «перчинкой». При этом под агрессивным поведением понималось не только нападение и укусы, но и лай с рычанием, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Scientific Report.

Самыми недружелюбными породами оказались шелти, пудели, той-терьеры и цвергшнауцеры. Миролюбивыми оказались лабрадор, золотистый ретривер и лапонский пастух.

Исследователи заключили, что на поведение животных влияют возраст, пол, отсутствие контактов с другими собаками и «эффект первого питомца». (фото otvet.mail.ru)

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финские ученые