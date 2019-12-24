В центре Петрозаводска устроят показ техники спасателей

26 декабря в 12 часов на площади Кирова в карельской столице пройдет торжественная презентация техники, приобретенной Госкомитетом республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Машины пополнят автопарк отрядов противопожарной и поисково-спасательной служб. По сообщению пресс-центра правительства республики, закуплено 13 автомобилей.

« Из них девять отправятся в районы республики для использования при тушении пожаров и создания пунктов обогрева при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами на дорогах»,

- говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что на покупку транспорта потратили более 9 миллионов рублей.