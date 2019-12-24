24 декабря 2019, 09:27
Общество

Вепсский этнокультурный центр открылся в Прионежье

Жители села Рыбрека займутся фольклором, рукоделием и изучением языка

В селе Рыбрека открылся Вепсский этнокультурный центр Värtin («Веретено»). Здесь будут сохранять, возрождать и развивать традиционную культуру, сообщает паблик «Республика Карелия».

На базе центра организовали кружок рукоделия и курсы вепсского языка для местных жителей, сформировали фольклорную группу Pihläine («Рябинушка»). А в скором времени здесь появится музыкальная студия, где ребята смогут не только заниматься вокалом, но и записывать свои первые песни на родном языке.

За счет федеральной субсидии (более 1,2 миллиона рублей) в этоноцентре отремонтировали помещения и приобрели мебель для конференц-зала.

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Прионежский район
Рыбрека
вепсский этнокультурный центр
вепсы
веретено
новости Карелии