В аптеках Карелии возникли перебои с противовирусными препаратами

Не во всех аптеках Карелии можно приобрести противовирусные препараты. В аптеках «Невис», по информации директора аптечной сети в Карелии Юрии Короткевич, такие препараты есть.

В аптечных сетях «Карелфарм», «Социальные аптеки» и «Сердце Карелии» наблюдаются перебои с поставками наиболее востребованных противовирусных лекарств в связи с отсутствием их у поставщиков, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Препараты поступают эпизодически, в ограниченном количестве, которого хватает на реализацию в течение одного-двух дней.

Карельский Минздрав обратился к оптовым поставщикам АО «Отисифарм» и ООО «Фирн М» в Москве с просьбой помочь с поставками лекарств в аптечные сети республики для розничной торговли. (фото rg.ru)