05 мая 2021, 10:05
Мир

В Африке женщина родила девять детей за раз

Молодая мама, новорожденные девочки и мальчики чувствуют себя хорошо

25-летняя жительница Мали родила сразу девять детей: пять девочек и четырех мальчиков. Об удивительной истории рассказывается в «Фейсбуке» министерства здравоохранения Мали. Причем ранее УЗИ в Мали и Марокко показало, что женщина ждет появления на свет семерых малышей.

Женщина две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, затем по указу президента была переведена в клинику в Марокко. Женщине провели кесарево сечение. все малыши и сама молодая мама чувствуют себя хорошо.

Глава малийского Минздрава Фанта Сиби поздравила медиков двух государств, отметив, что их профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности. (фото facebook.com)

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Метки: 
Мали
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Африка
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