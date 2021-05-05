В Африке женщина родила девять детей за раз

25-летняя жительница Мали родила сразу девять детей: пять девочек и четырех мальчиков. Об удивительной истории рассказывается в «Фейсбуке» министерства здравоохранения Мали. Причем ранее УЗИ в Мали и Марокко показало, что женщина ждет появления на свет семерых малышей.

Женщина две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, затем по указу президента была переведена в клинику в Марокко. Женщине провели кесарево сечение. все малыши и сама молодая мама чувствуют себя хорошо.

Глава малийского Минздрава Фанта Сиби поздравила медиков двух государств, отметив, что их профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности. (фото facebook.com)