Министры туризма стран G20 приветствуют идею ковид-паспортов

Министры туризма стран большой двадцатки поддержали предложение о введении в обиход паспортов вакцинации от коронавируса для путешественников, сообщает mail.ru.

На встрече, которая прошла сегодня, они указали, что перспективы туристического сектора остаются «крайне неопределенными».

«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма играет ключевую роль в восстановлении мировой экономики из-за прямого и непрямого экономического влияния этого сектора на другие»,

— говорится в документе принятом на встрече.

Страны G20 будут координировать свои усилия с Евросоюзом, планирующим внедрить на своей территории цифровые «зеленые сертификаты». Такой документ смогут получить не только те, кто сделал прививку, но и те, кто переболел или сдал отрицательный тест на коронавирус. Еврокомиссия представила детали этого проекта в середине марта.

Вклад сектора путешествий и туризма в мировой ВВП в 2020 году упал вдвое по сравнению с 2019-м, составив $4,7 трлн, указывает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC). Работу за прошлый год потеряли 62 млн представителей сектора — их число снизилось с 334 до 272 миллионов. // Фото: news.mail.ru