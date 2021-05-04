Кошка зарабатывает сотни тысяч рублей в день без всякого напряжения

В китайском городе Чунцине живет двухлетняя кошка по кличке Мао Мао, которая работает моделью на показах и зарабатывает большие деньги, сообщает сайт medialeaks.ru.

Все дело в том, что киса презентует новые машины и в своем деле весьма преуспела. Коша появляется в автосалонах по три-четыре раза в месяц, а ее гонорары только растут. Появление кошки на очередном показе обходится организаторам в 10 тысяч юаней, что соответствует примерно 116 тысячам рублей.

Владелец не тратит все заработанные деньги на себя, а покупает питомице новые игрушки, вкусную еду и даже личные автомобили — их у котейки уже три.

Моделью Мао Мао стала случайно. Во время посещения автопоказа хозяин решил ради шутки посадить кису в салон одной из машин.

Чжэна и его питомицу быстро окружила толпа людей. Каждый пытался сфотографировать забавную хвостатую модель. В этот момент мужчина понял: его любимица рождена быть не кошкой, а светской львицей.

После такого ошеломительного успеха Мао Мао заинтересовались представители автосалона, которые и предложили хозяину вместе с питомицей дальнейшее сотрудничество. Теперь Мао Мао загружена работой, она стала частью каждого показа наряду с моделями-людьми. // Фото medialeaks.ru