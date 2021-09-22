В аэропорту «Бесовец» два дня будут действовать сотрудники ФСБ

С 22 по 23 сентября на территории Прионежского района и в аэропорту «Бесовец» в Петрозаводске пройдут антитеррористические учения. Мероприятием будет управлять оперштаб республики, сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии.

Цель учений – отработать алгоритмы взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба.

Их деятельность должна быть скоординированной при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры воздушного транспорта.

Оперштаб предупредил жителей карельской столицы и Прионежского района о возможных неудобствах, связанных с учениями. Фото skyscrapercity.com