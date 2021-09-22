22 сентября 2021, 14:09
Одного оленя и трех пони незаконно привезли в Карелию
Россельхознадзор оштрафовал владельцев животных, на которых не было ветеринарных документов
Житель Прионежского района в августе привез из Мурманской области оленя. В итоге он получил не только пополнение в личном подсобном хозяйстве, но и штраф, сообщили в Россельхознадзоре.
Дело в том, что на животное не было ветеринарных сопроводительных документов, маршрут перевозки владелец не согласовал с Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Житель Карелии заплатит за свое нарушение 500 рублей.
Также без согласования маршрутов перевозки и без ветеринарных сопроводительных документов три жительницы Карелии привезли трех пони в конюшни Петрозаводска.
В отношении владелиц животных тоже составили административные протоколы. Животных поставили на карантин. // Фото: diego_torres/Pixabay