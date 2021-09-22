Участки дорог на Перевалке и Древлянке заасфальтировали

Подрядчик закончил асфальтировать ряд участков на Древлянке и Перевалке. В мэрии сообщили, что теперь покрытие будут укладывать на Голиковке.

Завершены работы на Почтовом проезде, улицах Черняховского и отдельных участках Ругозерского переулка.

Подрядчик уложил асфальт более чем на 2,5 тысячах квадратных метров. В среду, 22 сентября, асфальт будут заливать на Надвоицком проезде на Голиковке.

Потом дорожники займутся восстановлением ранее отфрезерованных участков улицы Красной около ТРЦ «Макси» и на участке между Анохина и Шотмана, а также улицы Льва Толстого. // Фото: источник