22 сентября 2021, 12:22
Схема движения в Петрозаводске снова изменится
С 11 октября транспорту на Голиковке будет можно останавливаться не везде
Схема движения транспорта на Голиковке в Петрозаводске изменится с 11 октября. В мэрии сообщили, что нововведения должны увеличить пропускную способность на перекрестке.
Для этого на проспекте Александра Невского запретят остановку по четной стороне улицы вдоль дома № 70 до пересечения с Комсомольским проспектом.
Это должно снизить возможность возникновения заторов и облегчить проезд направо.
Администрация города призывает участников движения быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками. // Фото: echo76.ru