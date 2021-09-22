22 сентября 2021, 12:22
Общество

Схема движения в Петрозаводске снова изменится

С 11 октября транспорту на Голиковке будет можно останавливаться не везде

Схема движения транспорта на Голиковке в Петрозаводске изменится с 11 октября. В мэрии сообщили, что нововведения должны увеличить пропускную способность на перекрестке.

Для этого на проспекте Александра Невского запретят остановку по четной стороне улицы вдоль дома № 70 до пересечения с Комсомольским проспектом.

Это должно снизить возможность возникновения заторов и облегчить проезд направо.

Администрация города призывает участников движения быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками.   // Фото:  echo76.ru

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новости Карелии
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