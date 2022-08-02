В 72 петрозаводских домах отключат горячую воду

По сообщению Единой дежурной диспетчерской службы Петрозаводска, завтра, 3 августа, с 8:00 до 20:00 на 10 улицах города отключат горячее водоснабжение.

Ограничение в подаче коммунальной услуги коснется жителей 72 домов:

ул. Андропова, д. 3, 4, 5, 6, 9;

ул. Дзержинского, д. 3, 4, 4А, 6, 9, 10, 12;

пр. Карла Маркса, д. 1Б, 3А, 6, 6А, 12, 14, 18, 20, 22;

ул. Кирова, д. 3, 7, 8, 8А, 10, 12, 15, 18;

пл. Кирова, д. 2, 4, 10, 10А;

ул. Куйбышева, д. 5, 6А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18;

пр. Ленина, д.1, 1А, 3, 5, 7, 11А, 11В, 13, 17, 19, 21;

ул. Пушкинская, д. 3, 5, 7, 11, 13, 17;

ул. Свердлова, д. 3, 4, 10, 11, 20, 23, 25, 26;

ул. Германа Титова, д. 2, 7, 9, 12.

Как сообщили в ЕДДС, причиной отключения являются плановые работы, проводимые на сетях компании «ПКС - Тепловые сети». Фото: pxhere.