В Петрозаводске ищут водителя, окатившего водой из лужи прохожего

Сегодня в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» социальной сети ВК, появилось объявление о поиске свидетелей ситуации, произошедшей утром на улице Шотмана.

Машина, обведенная красным кружком окатила человека водой с ног до головы. Обращавшийся просит других водителей, у кого есть запись с регистратора, помочь.

Однако участники группы встали на защиту владельца машины, объяснив, что претензии в этом случае необходимо предъявлять коммунальным службам из-за плохой работы ливневки. А к водителю авто их быть не может, так как он ехал, не нарушая правил, по своей полосе и попал в глубокую лужу – это всего лишь неприятное стечение обстоятельств. Фото: vk.com/dtpptz.