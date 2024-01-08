Узнали, когда можно сдать экзамен на права и зарегистрировать авто
МРЭО Госавтоинспекции МВД по Карелии рассказало автомобилистам о режиме работы с 9 января 2024 года
Отделение регистрации
Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00);
Среда: с 15:00 до 18:00;
Суббота: с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);
Воскресенье – выходной день
Экзаменационное отделение
Оказание государственной услуги по выдаче водительских удостоверений:
Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00);
Среда: с 15:00 до 18:00;
Суббота: с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);
Воскресенье – выходной день.
Оказание государственной услуги по проведению теоретического экзамена:
Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 14:00 до 18:00 часов, прием последнего посетителя в 17:30;
Среда: с 15:00 до 18:00 - прием лиц, лишенных права управления ТС, прием последнего посетителя в 17:30;
Суббота: с 14:00 до 17:00, прием последнего посетителя в 16:30;
Воскресенье – выходной день.
Оказание государственной услуги по проведению практического экзамена на право управления ТС осуществляется в соответствии с ежемесячным утвержденным графиком.
Автомобилистов просят заранее планировать ваше посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. // Фото: Freepik