Уборка снега в Петрозаводске идет в круглосуточном режиме

В столице Карелии подрядная организация - предприятие «Кондопожское ДРСУ» - продолжает уборку снега с проезжей части и пешеходных тротуаров, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Днем 6 января техника работала на ул. Чапаева и Березовой аллее, ночью – на ул. Красная. 7 января снегоуборочные машины чистили территорию улиц Фридриха Энгельса, Герцена, Питкярантской, Ровио, Фролова и других. Продолжается посыпка дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Подрядчики работают в круглосуточном режиме. Задействовано около 50 единиц техники.

Напомним, что в декабре 2023 года из республиканского бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 50 млн рублей для уборки территории Петрозаводска от снега. // Фото: Администрация Петрозаводского городского округа