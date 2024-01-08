МВД РК: Более 1,5 тысячи человек пришли на Рождественские богослужения

В ряде населенных пунктов республики состоялись рождественские богослужения, в которых приняли участие более полутора тысяч человек. Чтобы обеспечить спокойное празднование Рождества Христова, в минувшие сутки несла усиленную службу полиция, сообщает пресс-служба МВД РК.

Сотрудниками полиции во взаимодействии с иными ведомствами, а также общественными и охранными организациями предварительно были проведены обследования зданий и территорий. Во время проведения служб обеспечен правопорядок. Безопасность дорожного движения обеспечили сотрудники Госавтоинспекции.

В целом, по данным МВД России, в 6 тысячах населенных пунктов Российской Федерации в рождественских богослужениях приняли участие более 1,4 млн человек. // Фото: Пресс-служба МВД Карелии