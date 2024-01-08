Карельская глубинка: пройти диспансеризацию и остаться в живых

Текст, фото: Алина Гапеева

Есть слово «надо»

На мой телефон периодически приходили смс-ки с напоминанием о том, что настало время пройти диспансеризацию, да и крошнозерский медик при каждой встрече на улице настойчиво советовал пройти медицинский осмотр. На то у него имелись веские аргументы:

«Начнем с того, что вы дама возраста 40+, да еще и перенесшая коронавирус. К тому же давно не проходили обследование»,

— загибал пальцы медработник.

Я, как и все сельские жители, езжу на прием к врачам в районную больницу, в моем случае в Пряжинскую, только по самой острой необходимости. Все-таки добираться в районный центр из Крошнозера в Пряжу — неближний свет: тридцать километров в одну сторону и столько же обратно. Попасть на рейсовый автобус для жителей глубинки — все равно что пройти сложный квест: надо все просчитать и учесть, что автобус может вообще не прийти. Поэтому чаще крошнозерцы выезжают за пределы села на личном транспорте. Но и владельцы авто не выигрывают: с нынешними ценами на бензин любое путешествие влетит в копеечку.

«Пройдете офтальмолога, гинеколога, терапевта и сдадите анализы. На все про все уйдет два дня»,

— заверил фельдшер.

Взвесив все «за» и «против», я сдалась. Надо — значит, надо. Все-таки здоровье-то мое, и следить за ним должна только я сама. Утешала мысль, что по закону я могу воспользоваться оплачиваемыми выходными днями для диспансеризации и при этом не потерять в зарплате — государство гарантирует. На всякий случай заглянула в интернет: действительно, граждане до 40 лет могут взять один рабочий день раз в три года, с 40 лет до предпенсионного возраста – один день ежегодно, пенсионерам и предпенсионерам положено два законных выходных дня в год (статья 185.1 ТК РФ).

В общем, как ни крути, а пора обратить пристальное внимание на здоровье и воспользоваться правом на диспансеризацию. От такого повышенного внимания к моей скромной персоне, меня начала распирать некая гордость за нашу бесплатную медицину: «Наконец- то, бесплатная медицина повернулась к народу передом».

К сожалению, это радостное чувство в последующие дни диспансеризации меня не посещало.

Старт

Для комплексного медицинского обследования у меня на руках оказалась целая кипа бумажек. Стало ясно: предстоит длинный марафон по врачебным кабинетам. Кровь из носу, а надо за два дня попасть к трем специалистам, сдать четыре самых популярных анализа, пройди флюорографию, электрокардиографию (ЭКГ) и маммографию.

Старт для таких пациентов, как я, начинается в кабинете №132 Пряжинской районной больницы. Отстояв очередь, попала в кабинет, где надо было заполнить анкету, в которой содержится приблизительно сорок вопросов. Например, был ли у вас инфаркт миокарда? Инсульт? Какое количество алкогольных напитков вы выпиваете обычно за один раз?

Потратив целый час своего времени, я заполнила анкету, узнала свое артериальное давление, сатурацию кислорода в легких и об избыточном весе (рассчитывается из соотношения веса и роста человека).

«На диету садитесь. У вас семь килограммов лишних», — заполняя какие-то бумаги, скороговоркой проговорила доктор и отправила сдавать анализы в другой кабинет.

Долгий марафон

Очереди в два процедурных кабинета оказались, как в мавзолей, – нескончаемыми. Здесь главное — правильно сориентироваться, какой кабинет тебе нужен: в одном помещении берут кровь из пальца, в другом — из вены. Перепутаешь — среди пациентов начнется хаос. Быть зачинщицей беспорядка никак не хотелось, поэтому, выбрав цель, я заняла очередь за женщиной в красной шапочке и впилась в нее глазами. Терять «ориентир» из вида нельзя ни в коем случае. В очереди отчаянно плакали дети, надрывно кашляли пациенты и ругались бабульки на тех, кто пытался прошмыгнуть в кабинет впереди всех. Их грозный вид, казалось, наводил ужас даже на медперсонал.

Через два часа я испытала удачу – анализы крови оказались сданы, как и полагается, натощак. В такой суматохе еще надо записаться к врачам-специалистам. Не забыть бы! Запись ведется в регистратуре, и тут тоже была небольшая очередь.

«К гинекологу номерок есть только через две недели, а к «глазнику» через десять дней. Устроит?» — сухо, без эмоций сообщила мне барышня в регистратуре.

В качестве бонуса мне удалось добыть номерок к неврологу. К нему, при благополучном раскладе дел, я должна наведаться через три недели. Получается, что для прохождения медосмотра у меня намечаются еще три поездки в районную больницу, а это значит, что в два законных выходных уложиться не получится. Такая долгосрочная диспансеризация мне может выйти боком – придется отпрашиваться с работы, но в этой ситуации выбирать не приходилось.

Уже после первого дня диспансеризации у меня от усталости подгибались ноги, нервно дергался левый глаз…

Шаговая недоступность

Через три дня после первого визита в поликлинику предстояла поездка на маммографию. Само собой разумеется, маммография была назначена в рабочий день, как и все остальные приемы (в субботу, воскресенье в поликлинике приемы специалистов не ведутся). Я предупредила работодателя о своем отсутствии на рабочем месте по причине прохождения диспансеризации и с чистой совестью отправилась в больницу в свой второй оплачиваемый выходной.

У рентгеновского кабинета стояли в ожидании несколько женщин из Ведлозера. Попутно замечу, что этот населенный пункт находится в пятидесяти километрах от Пряжи – не близко. Разговорились. Как выяснилось, ведлозерцы тоже проходят диспансеризацию. В этот день состоялось их первое свидание со специалистами.

«Мы приехали на личном транспорте, хотя нам предоставляли для поездки ведлозерскую машину скорой помощи, но она сломалась»,

— объяснила Наталья.

Подтверждение ее слов о выделении транспорта некоторым проходящим диспансеризацию жителям отдаленных поселков я нашла в официальном документе, опубликованным в интернете. В письме Министерства здравоохранения РФ от 8 апреля 2022 г. N 17-6/2034 говорится, что доставка лиц 65 лет и старше, инвалидов в медицинские организации возможна из населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от медицинских организаций и (или) имеющих затрудненную транспортную доступность с учетом климато-географических условий.

Очередной раз пожалела о том, что у сельских жителей больница находится не в шаговой доступности. Им приходится тратить немало времени и денег на разъезды, будь то личные машины или общественный транспорт.

В этот же день после маммографии мой марафон проверки здоровья продолжился, мне сделали кардиограмму и флюорографию. В каждый из этих кабинетов, кроме меня, жаждали попасть еще по 7-8 человек. Все терпеливо ждали. Но тут появился некто с коронной фразой: «Я только спросить…». Сначала пропала в приоткрытой двери его голова и половина туловища, а потом и остальная часть тела. Довольный пациент вышел из кабинета только через полчаса.

Для меня ожидание затянулось еще на пару часов. Чтобы скоротать время, люди быстро нашли подходящую тему для разговора: страшилки о коронавирусе.

Один кабинет – три очереди

Чтобы посетить трех специалистов в три разных дня, я вынуждена была опять отпрашиваться с работы и ехать в районный центр.

У кабинета офтальмолога приема ждали десятки пациентов. Элементарный вопрос «Кто последний?» вызвал в рядах пациентов смутное беспокойство. Оказывается, в один и тот же кабинет стоят сразу три очереди: те, кто по номеркам, «платники» и те, кому «только спросить».

«Платники» относятся к категории VIР-клиентов. Работники различных организаций проходят прием специалистов в рамках платного профосмотра вне очереди — для них везде горит зеленый свет. Как правило, медкомиссию они проходят за пару дней. Остальные в число привилегированных посетителей не входят. Для них вход к доктору возможен исключительно в порядке живой очереди. Моя запись к офтальмологу уже запаздывала на полчаса.

Как раз в этот самый момент, когда я должна была шагнуть в кабинет, дама в белом халате привела «платных» пациентов в количестве трех штук. В кабинет они заходили по одному, провожаемые завистливыми взглядами очереди.

Отмечу, что принцип «один кабинет – три очереди» в той или иной форме в поликлинике присутствует везде.

Количество потраченного времени росло с каждой поездкой в Пряжинскую больницу. После приемов я мчалась, как ракета, на работу. Устоявшийся с годами режим дня оказался полностью нарушен. Графа «обед» зачастую выпадала из распорядка дня. От утомительной беготни и нервных переживаний семь килограммов лишнего веса начали потихоньку таять. При этом очень жалела время, потраченное на дорогу и просиживание в очередях. Как ни странно, за время медицинского обследования у меня на работе накопился миллион недоделанных дел: планы, отчеты, показатели.

«На следующей неделе сделаю, честно. Ведь диспансеризация близится к финалу», — отчитывалась я перед своим руководителем.

Ленточка моя финишная

С походом к терапевту – это заключительный аккорд – получилась настоящая эпопея. Здесь картина та же: километровая очередь. Кому-то нужно было забрать карточку, у кого-то проявились симптомы, схожие с ковидом, кто-то проходит диспансеризацию — все пациенты стоят в одну очередь к одному специалисту. Все торопятся и нервничают. Пожилые женщины грудью защищают вход к терапевту от тех, кто хочет прошмыгнуть без очереди – муха не пролетит.

Градус нетерпения зашкаливает. Самые отважные пациенты едва не взяли штурмом кабинет №139. Прорваться сквозь оцепление к доктору можно только в доспехах и с шашкой наголо. Время идет. Пустой желудок напоминает, что время обеда давно прошло. Из-за двери выглянула медсестра и, невзирая на накал страстей, вызвала обладателя талона на 12 часов. То есть меня.

Я сидела напротив улыбчивой докторши в ожидании заключения диспансеризации. Ее вид внушал доверие и спокойствие. Врач ознакомила с результатами анализов, послушала стетоскопом легкие, измерила артериальное давление. Еще раз услышала обо всех моих недугах и, глядя на общую картину диспансерного обследования, настоятельно рекомендовала сделать еще два ультразвуковых обследования:

«Только записать на УЗИ я вас не смогу. Нам выделяется всего один номерок, да и того сейчас в наличии нет. Сделайте исследование платно в Петрозаводске. Так будет быстрее. Не тяните»,

— посоветовала она.

Что называется,«Здрасьте, приехали!». Для прохождения диспансеризации я потратила уйму времени и кучу денег на поездки. Я преодолела по дороге в Пряжу и обратно в общей сложности сотни километров, и все для того, чтобы мне предложили дальнейшее самостоятельное обследование, причем за деньги?

С момента вручения мне направлений нашим сельским фельдшером прошел ровно месяц. За это время я изрядно вымоталась, но сбросила лишний вес.

К самим медикам у меня нет никаких претензий. Обращение с пациентами доброжелательное. А вот сама организация медосмотра хромает на две ноги. Было бы неплохо ускорить прохождение диспансеризации для пациентов. Допустим, сделать определенный график работы специалистов. Например, они будут принимать диспансерных пациентов каждый четверг месяца. Может быть, тогда не будет километровых очередей и желающие смогут обследоваться за один-два дня.

Кроме того, бесплатная медицина готовит населению очередной сюрприз. В России с 2024 года вводят обязательную диспансеризацию. Это значит, что медосмотр должны будут пройти все. Изменится ли что-то в лучшую сторону? Давайте посмотрим.

И сейчас я морально начала готовиться к тому, что еще раз соглашусь обследоваться в рамках диспансеризации, для того чтобы вовремя выявить различные заболевания на ранней стадии. А еще чтобы быстро похудеть.