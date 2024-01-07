В понедельник водителей Петрозаводска массово проверят на трезвость

8 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", предупреждает ГИБДД столицы Карелии. Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются трагично.

В 2023 году в Петрозаводске произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых четверо погибло, 17 человек получили травмы. В сравнении с 2022 годом наблюдается незначительный рост происшествий и пострадавших, а вот количество погибших в ДТП увеличилось с одного до четырех человек.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети.

Материалы аудио-видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44. // Фото: ГИБДД Петрозаводска.