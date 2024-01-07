Волонтеры Петрозаводска просят помочь теплыми вещами для бездомных

Социальный центр «Попечение» сообщает, что в связи с сильными морозами стало больше обращений от замерзающих бездомных. Очень нужны теплые вещи.

Также центру требуются машинки для стрижки волос и одноразовые перчатки. Петрозаводчан просят помочь тем, кто совсем не защищен в эти холодные дни.

Вещи принимаются ежедневно с 10:00 до 13:00 по адресу Вольная, 1. //Фото: freepik.com.