Дорога превратилась в каток в микрорайоне Петрозаводска

Жители Сулажгоры показали, во что в результате постоянной течи воды и морозов превратилась дорога на улице Транспортная. Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ».

"Сулажгора, ул. Транспортная. Течь воды по проезжей части. Сколько раз жаловались - Водоканал проблему не устраняет, только дорожные рабочие убирают наледь, которая появляется вновь",

- сообщают петрозаводчане.

Горожане рассказывают, что вода во дворы затекает тоже, ходить по льду невозможно.

Петрозаводчане напоминают коммунальным службам, что частном секторе тоже живут люди. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».