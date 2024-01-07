07 января 2024, 14:11
Дорога превратилась в каток в микрорайоне Петрозаводска
Горожане жалуются, что Водоканал отказывается устранять течь на дороге
Жители Сулажгоры показали, во что в результате постоянной течи воды и морозов превратилась дорога на улице Транспортная. Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ».
"Сулажгора, ул. Транспортная. Течь воды по проезжей части. Сколько раз жаловались - Водоканал проблему не устраняет, только дорожные рабочие убирают наледь, которая появляется вновь",
- сообщают петрозаводчане.
Горожане рассказывают, что вода во дворы затекает тоже, ходить по льду невозможно.
Петрозаводчане напоминают коммунальным службам, что частном секторе тоже живут люди. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».