ГИБДД Карелии предупредила водителей об ухудшении погодных условий

Начиная с 8 января в Карелии местами будет идти снег от небольшого до умеренного. Возможно ухудшение видимости, вероятна гололедица, предупреждают в ГИБДД республики.

Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям перед планированием поездок ознакомится с дорожной ситуацией и прогнозом погоды по пути следования.

Не забывать о том, что скорость транспортного средства должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением. В зимний период особенно опасен выезд на встречную полосу, недопустимы резкие маневры.

Пешеходам следует проявить особую осторожность на дороге. Снегопад уменьшает видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей. Переходить проезжую часть следует только в установленных ПДД местах и убедившись в безопасности. При движении в темное время суток рекомендуеется оснастить одежду световозвращающими элементами. // Фото: ГИБДД Карелии.