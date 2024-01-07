Группа разминирования обследовала храмы Карелии

В ночь с 6 на 7 января в Карелии прошли праздничные мероприятия в честь Рождества Христова. Росгвардия и полиция работали в усиленном режиме.

Наряды вневедомственной охраны патрулировали в местах проведения праздничных мероприятий для безопасности и спокойствия жителей и гостей Карелии. С целью обеспечения антитеррористической безопасности группа разминирования ОМОН «Илвес» обследовала объекты и площадки массового пребывания граждан.

Общественный порядок и безопасность граждан в рождественскую ночь были обеспечены в полном объеме – нарушений не допущено, сообщила пресс-служба Росгвардии. // Фото: Росгвардия Карелии.