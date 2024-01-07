Сотрудников МЧС Карелии привлекли к устранению коммунальных аварий

Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова сообщила, что к устранению многочисленных аварий на системах жизнеобеспечения столицы Карелии привлечены сотрудники МЧС. Они оказывают содействие специалистам МУП «ПетроГИЦ». В работе применяются и тепловые пушки, предоставленные Госкомитетом Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.



В правительстве Карелии напомнили, что аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний должны работать круглосуточно. Если аварийная служба УК не реагирует или отказывается принять незамедлительные меры по устранению аварии, жильцы многоквартирного дома могут обратиться в муниципальную аварийно-диспетчерскую службу – контакты таких служб размещены на сайтах администраций муниципальных образований.

Жалобу на бездействие аварийно-диспетчерской службы можно направить в Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. Ненадлежащая работа аварийно-диспетчерской службы влечет административную ответственность для управляющей организации. // Фото: Инна Колыхматова.