Митрополит Константин отслужил праздничную литургию в Невском соборе

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Рождественское богослужение – великое повечерье, утреню и Божественную литургию свт. Василия Великого в Александро-Невском кафедральном соборе.

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем православным огласил настоятель собора протоиерей Иоанн Тереняк.

По окончании литургии Владыка Константин поздравил священнослужителей и паству с праздником. // Фото: епархия Петрозаводска.