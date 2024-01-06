Суровые подростки Петрозаводска катаются на коньках в -27°C

На площади Кирова последние три дня малолюдно. Сильные морозы не способствуют массовым гуляниям. Впрочем, каток не пустует: сегодня там были замечены около двух десятков любителей зимних забав в любую погоду. Среди них – девочки подросткового возраста, некоторые из них в капроновых колготках.

Ряды торговцев на Рождественской ярмарке поредели: из тридцати домиков-палаток открыты только пять. В них предлагается ходовой в морозы товар – теплые шапки, шали, вязаные носки и рукавицы. Как выяснил наш корреспондент, самыми стойкими оказались бизнесмены из Дагестана, видимо, им жаль впустую потраченного времени, путь до Петрозаводска был неблизким.

Приготовленные для самых маленьких петрозаводчан аттракционы стоят пустыми. Качели-карусели заморожены и грустят без малышей. // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»