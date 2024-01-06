Бригады АО «ПСК» работают в режиме повышенной готовности

Из-за больших перегрузок в морозы в Карелии происходят отключения электроэнергии. Так, за минувшие сутки оперативный персонал «Прионежской сетевой компании» в условиях сильного мороза вел работы по повышению надежности энергоснабжения поселка Чална.

Туда были доставлены две дизельные электростанции как резервные источники питания, которые подключили к сетям поселка. Во второй половине дня 5 января работы были закончены. Практически сразу было зафиксировано резкое повышение нагрузки на энергообъекты. Часть населенного пункта вновь была обесточена. Энергоснабжение было восстановлено в самые короткие сроки. В настоящее время Чална полностью подключена к электроэнергии.

«Запредельный» рост нагрузок на электрические сети был отмечен 4 и 5 января в деревне Ужесельга. В результате этого вышли из строя электросети, питающие потребителей деревни. К 11 часам утра 5 января энергоснабжение было восстановлено. Но через два часа рост нагрузки на сети привел к тому, что загорелся провод на части ЛЭП и вышли из строя предохранители на местной трансформаторной подстанции.

Восстановлением энергообъектов занималась оперативно-ремонтная бригада Прионежского электросетевого участка под руководством начальника ЭСУ Ильи Минаева. Работать пришлось при температуре воздуха - 33 градуса. В настоящее время потребители Ужесельги получают электроэнергию.

Рост нагрузок стал причиной отключения электроэнергии в Петрозаводском микрорайоне Соломенное по улицам Садовая, Ботаническая, Лесопильная. Энергоснабжение потребителей здесь было восстановлено 5 января во второй половине дня.

Та же причина – резкий рост нагрузки на энергообъекты стал причиной повреждения ЛЭП, питающей деревню Косалма и близлежащие базы отдыха. В кратчайшие сроки место повреждения было установлено и устранено.

Энергетики обращаются к жителям Карелии: в аномальных погодных условиях огромная просьба выключить все лишние электроприборы, чтобы не допустить аварийного прекращения работы энергообъектов.

При необходимости использовать печное отопление, что также минимизирует риск возникновения ЧП в электросетях. // фото: freepik.com