Из-за морозов коммунальщики круглосуточно устраняют аварии

Аварийные бригады коммунальных служб круглосуточно работают в сильные морозы. Восстановление подачи услуг в многоквартирные дома постоянно контролирует Госкомитет Карелии по жилищному надзору, сообщили в ведомстве.

Холодное водоснабжение восстановили в 115 многоквартирных домах Петрозаводска, в более чем 200 домах села Коткозеро Олонецкого района, в четырех домах поселка Лахколампи Суоярвского района и в 20 домах поселка Лассанен Лахденпохского района.

Глава ведомства Григорий Вертинский объяснил, что сроки восстановления подачи коммунальных ресурсов рассматривают в каждом отдельном случае на основании результатов надзорных мероприятий. // фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору