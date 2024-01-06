06 января 2024, 11:39
На дорогах Петрозаводска будут искать машины с детьми
Очередной рейд ГИБДД пройдет на Древлянке 6 января
Водителям с детьми сегодня нужно быть особенно осторожными: 6 января в микрорайоне Древлянка проходит рейд. Мероприятие проводят под лозунгом «Право на безопасность», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Инспекторы ДПС массово соблюдение правил перевозки детей. Автомобилисты должны использовать удерживающие устройства и ремни безопасности.
В ГИБДД напомнили, что наиболее уязвимыми пассажирами в авариях являются дети. // фото: ГИБДД Петрозаводска