Жители Крошнозера поблагодарили кочегаров и слесарей

Погода напомнила жителям Карелии, что живем мы в районе, приравненном к Крайнему Северу. Морозы трещали во всех населенных пунктах республики без исключения. Столбики термометров опускались иногда ниже отметки 40 градусов.

Крошнозеро не стало оазисом тепла. В карельское село также нагрянули аномальные морозы. Когда на улице дикий холод, именно от кочегаров зависело, будет ли тепло в домах.

В Крошнозере работают две котельные: одна стоит на улице Заводской, а другая – на улице Школьной. От них получают тепло проживающие в многоквартирных домах. Жильцы домов благодарят людей, работающих у печи сутки напролет.

- Молодцы, мужики! Хорошо работают. У нас в квартирах тепло. Выше 20 градусов тепла,

- отмечает Ирина Богданова.

В праздничные дни процесс подачи тепла не останавливался ни на минуту.

- Наша квартира находится на первом этаже, а градусник показывает +22 градуса. Дома можно ходить в легком халатике. Внучка из Петрозаводска пожаловалась мне по телефону, что у них в квартире стоит дикий холод. Я ее зову греться к нам в Крошнозеро. У нас тепло, как в бане,

- говорит Надежда Гапеева.

Смена у кочегара длится 12 часов. Люди работают по одному. Для начала им надо уголь нагрузить вручную в огромные железные тачки. Потом их дотолкать до котла. А потом только успевай подкидывать уголь в прожорливую печь.

Вот, где по-настоящему жарко. В одну печь за смену приходится перекидать до одной тонны угля (все зависит от температуры воздуха на улице). Потом надо убрать из печки золу и вывезти на улицу шлак. И в таком быстром темпе операторы котельных трудятся на протяжении всего отопительного сезона.

Не дай бог, какая-то техническая неисправность или кто-то из работников заболеет. График работы во втором случае уплотняется. Кочегарам приходится выходить на работу чаще. Соответственно, время отдыха у них сокращается. Согласитесь, не каждый выдержит.

- У нас батареи горячие – руку не удержишь. Спасибо мужикам за тепло!

- благодарят люди коллектив крошнозерского участка общества с ограниченной ответственностью «Стройэнергомонтаж» под руководством Юрия Кондратьева.

- Ребята ответственно относятся к работе да и коллектив у нас дружный,

- подтвердил мастер.

Работники котельных выдерживают натиск северных морозов и позволяют жителям села Крошнозеро спокойно спать. Зима доказала, что специальность кочегара очень ответственная, сродни труду медиков и спасателей. // фото: Алина Гапеева