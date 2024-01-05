Православный календарь 2024 года. Карелия

5 МАЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

28 АПРЕЛЯ – Вход Господень в Иерусалим

13 ИЮНЯ – Вознесение Господне

23 ИЮНЯ – День Святой Троицы. Пятидесятница

ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ

7 ЯНВАРЯ – Рождество Христово

19 ЯНВАРЯ – Крещение Господне. Богоявление

15 ФЕВРАЛЯ – Сретение Господне

7 АПРЕЛЯ – Благовещение Пресвятой Богородицы

19 АВГУСТА – Преображение Господне

28 АВГУСТА – Успение Пресвятой Богородицы

21 СЕНТЯБРЯ – Рождество Пресвятой Богородицы

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня

4 ДЕКАБРЯ – Введение во храм Пресвятой Богородицы

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

14 ЯНВАРЯ – Обрезание Господне

7 ИЮЛЯ – Рождество Иоанна Предтечи

12 ИЮЛЯ – святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 ОКТЯБРЯ – Покров Пресвятой Богородицы

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

С 18 МАРТА по 4 МАЯ – Великий пост

С 1 ИЮЛЯ по 11 ИЮЛЯ – Петров пост

С 14 по 27 АВГУСТА – Успенский пост

С 28 НОЯБРЯ 2024 ГОДА по 6 ЯНВАРЯ 2025 года – Рождественский пост

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок

18 ЯНВАРЯ – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 СЕНТЯБРЯ – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 СЕНТЯБРЯ – Воздвижение Креста Господня

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ

С 7 по 17 ЯНВАРЯ – Святки

С 26 ФЕВРАЛЯ по 2 МАРТА – Мытаря и фарисея

С 11 по 16 МАРТА – Сырная (Масленица)

С 6 по 11 МАЯ – Пасхальная (Светлая)

С 24 по 29 ИЮНЯ – Троицкая

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

4 ФЕВРАЛЯ – Со­бор но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Церк­ви Рус­ской

9 МАРТА – Вселенская родительская суббота

30 МАРТА – Суббота 2-й седмицы Великого поста

13 АПРЕЛЯ – Суббота 4-й седмицы Великого поста

9 МАЯ – поминовение усопших воинов

14 МАЯ – Радоница

22 ИЮНЯ – Троицкая родительская суббота

30 ОКТЯБРЯ – Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении

2 НОЯБРЯ – Димитриевская родительская суббота

Карельский православный календарь

(даты даны по новому стилю)

20 января – прп. Пахомия Кенского (XVI)

31 января, 15 мая – прп. Афанасия Сяндемского (1550)

22 февраля – прпп. Геннадия (1516) и Никифора (1557) Важеозерских. Преставление Марии Олонецкой (1860)

21 марта – прпп. Лазаря (1361) и Афанасия (XV) Муромских

2 апреля - прмч. Ефросина Синозерского (1612)

30 апреля – прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478)

3 мая – прп. Александра Ошевенского (1479)

1 июня – прп. Корнилия, игумена Палеостровского (ок. 1420)

3 июня – СОБОР КАРЕЛЬСКИХ СВЯТЫХ

19 июня – прп. Ионы Клименецкого (1534)

27 июня – прп. Елисея Сумского (XV – XVI)

11 июля, 24 сентября – прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353)

12 августа – прп. Германа Соловецкого (1484)

21 августа – прпп. Зосимы (1478), Савватия (1435) и Германа (1479) Соловецких

3 сентября – блж. Фаддея Петрозаводского (1726),

прп. Авраамия (XV) Палеостровского

8 сентября –прмч. Адриана Ондрусовского (1549 – 1550)

12 сентября, 30 апреля – прп. Александра Свирского (1533)

12 сентября, 6 декабря – св. блгв. кн. Александра Невского (1263)

5 октября – прп. Ионы Яшезерского (1589 – 1592)

10 октября – прп. Савватия Соловецкого (1435)

4 ноября – сщмч. Николая Богословского (1937)

19 ноября – прп. Варлаама Керетского (XVI)

3 декабря – прп. Диодора Юрьегорского (1633)

21 декабря – прп. Кирилла Челмогорского (1367)

Карельский календарь достопамятных дат на 2024 год

545 лет со дня преставления прп. Александра Ошевенского (1479 г.).

490 лет со дня преставления прп. Ионы Клименецкого (1534 г.).

310 лет с окончания строительства Спасо-Преображенского храма о. Кижи (1714 г.).

260 лет с окончания строительства церкви Покрова Пресвятой Богородицы о. Кижи на месте сгоревшей (1764 г.).

250 лет со времени окончания строительства Успенской церкви в Кондопоге (1774 г.), в 2018 году храм был сожжен. Сейчас ведутся работы по воссозданию храма.

215 лет со дня открытия Олонецкого духовного училища для мальчиков в Петрозаводске (1809 г.).

215 лет со времени окончания строительства Никольской церкви в с. Ялгуба (1809 г.), храм не сохранился.

195 лет со дня открытияОлонецкой духовной семинарии в Петрозаводске (1929 г.).

180 лет со времени освящения храма святителя Николая Чудотворца в Суйстамо (1844 г.).

140 лет со дня освящения каменной часовни св. блж. Фаддея Петрозаводского, находившейся на Соборной площади, ныне пл. Кирова (1884 г.). Часовня не сохранилась.

130 лет со дня окончания строительства церкви во имя свв. мчч. Кирика и Иулитты в Ладвинском Боголюбском Кирико-Иулиттинском женском монастыре (1894 г.), храм не сохранился.

130 лет со дня преставлениясвт. Феофана Затворника (1894 г.), в 1855 г. ректора Олонецкой духовной семинарии.

120 лет со времени основания Митрофаниевского скита при Важеозерском Спасо-Преображенском монастыре (1904 г.).

115 лет со времени окончания строительства Петропавловского собора в г. Повенце (1909 г.), храм не сохранился.

110 лет со времени начала Первой мировойвойны (1914 г.), в которой в качестве военных священников принимали участие клирики Олонецкой епархии.

105 лет со дня кончины сщмч. Никодима (Коновалова) (1919 г.), в 1909-1910 гг. — ректора Олонецкой духовной семинарии.

25 летсо времени освящения храма преподобного Серафима Саровского в Хийтоле (1999).

20 лет со времени освящения храма во имя св. ап. Иоанна Богослова в г. Петрозаводске, храма во имя прп. Серафима Саровского в п. Мелиоративный (2024 г.).

15 лет назад был совершен чин малого освящения храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Кондопоге, завершено строительство Ильинского храма села Ведлозеро (2009 г.), освящен храм во имя свв. Царственных новомучеников в Новой Вилге, храм вмч. Георгия Победоносца села Видлица (2009), окончено строительство храма преподобных Сергия и Германа Валаамских в д. Рауталахти (2009 ). Представляет собой точную копию церкви Воскрешения Лазаря Муромского Успенского монастыря (в 1959 году перенесена на о. Кижи), завершено строительство храма во честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Пудоже (2009).

10 лет с окончания строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы в Кааламо, освящения храма во имя прп. Серафима Саровского в д. Машезеро (2014 г.).// фото "Петрозаводск говорит"