Все котельные в Калевале работают в штатном режиме

Теплоснабжение жилых домов в Калевале осуществляется без перебоев. Об этом сообщили в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия после информации о ночном пожаре в Калевале.

Как сообщается в официальном паблике Калевальского района, пожар в ночь на 5 января произошел в гаражах ООО «Калевальские коммунальные системы».

По информации регионального Минстроя, огнем была повреждена отопительная система гаража частной организации. Жилые дома в поселке отапливают котельные ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», и ни одна из них от пожара не пострадала.

- Все девять котельных «КарелКоммунЭнерго» в Калевальском районе, в том числе пять котельных в самой Калевале, работают в штатном режиме, выдерживая необходимые температурные параметры,

– сообщили в региональном Минстрое.

О проблемах с отоплением в любом из районов Карелии, где работает «КарелКоммунЭнерго», можно сообщить по номеру аварийной диспетчерской службы предприятия: +7 (921) 224-65-80.

Список районов, теплоснабжением которых занимается ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», размещен по ссылке. // фото: pixabay