Штормовое предупреждение объявили в Карелии

Опасное гидрометеорологическое явление ожидается в Карелии. Объявили штормовое предупреждение на ближайшие трое суток, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Синоптики Гидрометцентра РК предупредили об аномально холодной погоде. Морозы ожидаются 6 – 8 января. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10 градусов и больше.

Под действие опасного метеорологического явления попадает и Петрозаводск. // фото: pixabay.com