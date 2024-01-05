05 января 2024, 16:07
Штормовое предупреждение объявили в Карелии
Опасная ситуация из-за морозов продлится в республике в ближайшие трое суток
Опасное гидрометеорологическое явление ожидается в Карелии. Объявили штормовое предупреждение на ближайшие трое суток, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Синоптики Гидрометцентра РК предупредили об аномально холодной погоде. Морозы ожидаются 6 – 8 января. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10 градусов и больше.
Под действие опасного метеорологического явления попадает и Петрозаводск. // фото: pixabay.com