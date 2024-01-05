Энергетики просят экономнее расходовать энергию в сильные морозы

Превышение жителями потребления мощности, предусмотренной договорами технологического присоединения, может стать причиной отключения электроэнергии.

Для недопущения подобных ситуаций в будущем энергетики рекомендуют подать заявку на увеличения мощности, чтобы сетевая компания смогла провести необходимые технические мероприятия.

Сейчас же большая просьба к жителям республики – сохранять режим энергоэкономии в ближайшие дни, пока волна морозов не спадет. Это поможет предотвратить нештатные ситуации на энергообъектах.

У каждого жителя частного дома есть технические условия. Обычно объем выделенной мощности – 5-15 киловатт. А значит, к потреблению следует подходить разумно: для одновременной работы тёплого пола, плиты и стиральной машины заявленного объема не хватит.

Включайте электрокотел, теплый пол или тены не на полную мощность. Дом будет медленнее прогреваться, но вся улица станет потреблять меньше энергии, и не выбьет автомат. Отключайте электроприборы, которые не нужны сейчас. // фото: freepik.com