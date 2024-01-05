Прощание с фотожурналистом Владимиром Ларионовым состоится сегодня

Прощание с известным в Карелии фотожурналистом Владимиром Ларионовым состоится 5 января с 11:00 до 12:00 в соборе Александра Невского в Петрозаводске. Об этом написала в соцсети его супруга Ирина.

- Надеюсь, мороз для дружбы не помеха. Ну, а кто не сможет, отнесусь с пониманием... Всех обнимаю,

- написала она.

Ирина Ларионова также поблагодарила всех за участие и помощь. Напомним, член Союза журналистов и Союза фотохудожников России Владимир Ларионов умер 1 января.