Госкомитет держит на контроле устранение коммунальных аварий в Карелии

Устранение аварийных ситуаций, вызывающих отключение коммунальных ресурсов, контролирует республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Ведомство получает оперативную информацию о таких инцидентах от ЕДДС, муниципальных властей, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

На личном контроле председателя Госкомитета находится соблюдение нормативных сроков устранения нарушений, подчеркивают в ведомстве.

«Сегодня в Госкомитете состоится оперативное совещание с участием руководства Администрации Петрозаводска, Минстроя Республики Карелия, руководителей управляющих организаций по вопросам восстановления подачи коммунальных ресурсов. За нарушения качества предоставления коммунальных услуг предусмотрена административная ответственность. По каждому случаю Госкомитет разберется, и по результатам контрольно-надзорных мероприятий будут приняты предусмотренные действующим законодательством решения», – заявил председатель Госкомитета Григорий Вертинский. // Фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору