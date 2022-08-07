Увеличив финансирование, возрастет объем стоматологических услуг

Учитывая периодические проблемы с получением жителями Карелии стоматологической помощи в летнее время, Минздрав Карелии с конца 2021 года проводит перенастройку работы стоматологической службы. Ранее об этом уже сообщалось.

С января 2022 года введено подушевое финансирование стоматологической помощи. Это сделано именно для того, чтобы жители не были прикреплены к конкретной медицинской организации, а могли обратиться в любую службу, в том числе и в Республиканский стоматологический центр. Для медицинской организации объём финансирования зависит от числа жителей, прикреплённых к ней. Чем больше прикреплённого населения, тем больше финансирование. То есть, теперь финансирование стоматологической помощи увеличилось, увеличились и объёмы оказания помощи населению в этом сегменте здравоохранения.

В СМИ и социальных сетях вчера была размещена информация о том, что пациенты занимают очередь с пяти утра, чтобы получить номерок к стоматологу в Городской поликлинике №3. По информации третьей поликлиники, в период летних отпусков два врача оказывают стоматологическую помощь на дежурном приеме, два врача - осуществляют плановое лечение. Специалисты на плановом приеме дают номерок на повторный прием. При необходимости записывают номер телефона пациента для организации дальнейшего лечения.

В Минздраве отметили, пациент имеет право выбрать то медучреждение, где он хочет получать стоматологическую помощь. Если нет возможности записатся на прием к стоматологу в территориальной поликлинике, то можно обратиться в Республиканский стоматологический центр. Всего в Карелии в 2022 году работают 28 медицинских организаций, оказывающих бесплатную стоматологическую помощь в рамках ОМС. Фото: pxhere.