Свалку устроили даже возле часовни

Выражение «чисто не там, где убирают, а где не мусорят» можно напоминать бесконечно. Сколько бы не призывали граждан к соблюдению порядка, ситуация со стихийными свалками не становится лучше. https://vk.com/karelfornianews

Очередное доказательство тому – фото, опубликованное на странице группы КАРЕЛФОРНИЯ NEWS ВКонтакте. В районе озера Сямозеро, куда приезжают жители Карелии и гости региона отдохнуть на природе, вновь устроена несанкционированная свалка.

«Мусор оставляют везде. В Инжунаволоке есть часовня, так там прямо возле нее умудрились устроить свалку мусора»,

- возмущается подписчица.

«Такую же полосу … устроили и в Поньгоме»,

- сообщает один из участников группы.

К сожалению, это не единичные примеры бескультурья. Подобное в большей или меньшей степени можно увидеть в любом общественном месте для отдыха. Фото: vk.com/karelfornianews