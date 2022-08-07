Более 20 единиц огнестрельного оружия оказалось у правоохранителей

Сотрудники Росгвардии по Республике Карелия совместно с полицейскими за прошедшую неделю провели 152 проверки среди жителей Карелии, имеющих огнестрельное оружие и патроны к нему, сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцы добровольно сдали 23 единицы оружия. Правоохранители составили 17 протоколов об административных правонарушениях.

В пресс-службе напомнили, что ведомство предоставляет услуги по выдаче гражданам и организациям лицензий и разрешений на приобретение, хранение, ношение и использование различных видов гражданского и служебного оружия. Фото: pxhere.