«Утраченные церкви Карелии» воссоздадут в подземельях Рускеалы

В Рускеале в этом году снова пройдет своя «Гиперборея». В подземельях горного парка появится экспозиция из ледяных скульптур. В этом году композиции объединили темой «Утраченные церкви Карелии». Об этом сообщается в паблике парка.

Мастера еще трудятся над своими шедеврами. Выставку обещают открыть 20 февраля.

Напомним, в Петрозаводске с 8 по 12 февраля проходил фестиваль «Гиперборея», в рамках которого на Онежской набережной мастера создали 30 фигур из снега и льда. Конкурс посвятили 350-летию со дня рождения Петра. Имена победителей объявили в воскресенье, а ночью 15 февраля хрупкие работы снес экскаватор. Фото скульптур можно посмотреть здесь. (фото vk.com)