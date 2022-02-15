Экскаватор снес ледовые скульптуры «Гипербореи» на Онежской набережной

Хрупкие ледяные шедевры «Гипербореи» на Онежское набережной снесла тяжелая техника.

Труды скульпторов не устояли перед февральской оттепелью и начали таять. Вероятно, чтобы избежать возможных несчастных случаев, фигуры и было решено снести.

Поздним вечером 15 февраля на набережной столицы Карелии появилась тяжелая техника. Петрозаводчане, которые пришли полюбоваться на фигуры и сфотографироваться, стали свидетелями процесса их демонтажа.

Фигуры разрушили, а куски льда экскаватор сбросил в озеро. Процесс запечатлели камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

Отметим, что в 23:45 снежные скульптуры еще стояли на набережной. Но их постигла та же участь. Около полуночи от снежных изваяний не осталось и снежинки.

Напомним, международный конкурс снежных и ледовых скульптур открылся в Петрозаводске 8. За несколько дней команды мастеров придавали удивительную форму снегу и льду, отсекая лишнее. В результате на берегу Онежского озера появились 30 удивительных фигур, объединенных в этом году темой Петра Великого. А уже 12 февраля были объявлены имена победителей.