Самому младшему пациенту с коронавирусом в Карелии - всего 19 дней

В Карелии доминирует штамм коронавируса «Омикрон». Это доказал всплеск уровня заболеваемости. Об этом в эфире телеканала «Сампо Тв 360º» рассказала первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен.

С 7 февраля в Карелии фиксируется более тысячи пациентов с коронавирусом за сутки. Однако резкого прироста заболевших нет. Много заболевших среди детей. Если в начале январе было 20-30 маленьких пациентов, то теперь фиксируется более 200 заболевших детей в сутки.

Среди особенностей штамма – его большая заразность, более легкое течение с симптомами присущими ОРВИ. Руотцелайнен отметила, что в Карелии у детей заболевание протекает в легкой форме или со средней тяжестью, хотя опыт регионов показывает, что и у детей возможны тяжелые формы. Сейчас в стационаре лечатся около 40 детей, самому маленькому пациенту всего 19 дней.

Руотцелайнен высказала свое мнение относительно вакцинации детей. Она считает, что прививать детей нужно для защиты самого ребенка и родственников из группы риска.

Представитель Минздрава рассказала о новом штамме коронавируса омикрон-стелс. По ее словам, эта мутация еще более заразная по своим характеристикам.

«Все изменения штаммов коронавируса идут в направлении большей заразности и меньшей патогенности. Для того чтобы вирус мог как можно дольше существовать и приспосабливаться под человека. Поэтому ему грубо говоря не выгодно развивать такие тяжелые формы заболевания, чтобы до конца исчезнуть из популяции и больше население не беспокоить».

Ольга Руотцелайнен считает, что жителям Карелии не нужно расслабляться и недооценивать омикрон, считая его легкой формой.

По ее словам, омикрон опасен и особенно для населения из групп риска: «Поэтому сейчас особенно важно использовать все меры профилактики - это маски, антисептики и самое главное - вакцинация и ревакцинация». (фото pixabay.com, jarmoluk)