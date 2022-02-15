Магазин, где можно бесплатно взять одежду и обувь, открылся в Карелии

Бесплатный магазин для пожилых жителей Карелии заработал в поселке Мелиоративный в Прионежском районе. Его открыла создатель благотворительного магазина «Теплообмен» Юлия Зайцева, рассказало ИА «Республика». На средства гранта главы региона петрозаводчанка закупила вешалки, зеркало, стеллажи, обустроила примерочные и навела порядок в помещениях, где раньше был пункт сбора вещей.

В точке есть обувь, верхняя одежда, детская, повседневная одежда и средства для реабилитации людей с инвалидностью. Особенность магазина в том, что пенсионеры могут взять нужное и не платить, а также принести вещи, которые со временем стали им не нужны. Вещи отсортируют, хорошие раздадут, а пришедшие в негодность отправят на переработку.

Необычный магазин будет работать один день в неделю пока не найдутся волонтеры. Двери будут открыты с 11 до 13 часов по вторникам.

Вещи для бесплатного магазина будут собирать не только в Мелиоративном, но и в Петрозаводске. Их можно будет приносить в социальный центр «Попечение» при Екатерининской церкви. (фото pixabay.com, JamesDeMers)