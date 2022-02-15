Названы пять главных трендов в одежде этой весны

Портал Who What Wear собрал пять модных тенденций весеннего сезона 2022 года. Издание проанализировало ассортимент новых коллекций популярных брендов Jacquemus, Rotate, Totême, Loewe, Nanushka, Ganni и составило список, что должно быть в гардеробе модниц.

В список хитов попали вещи цитрусовых оттенков: оранжевого, лаймового и лимонного, пишет «Лента.ру». В моду вернутся вещи популярные в 1970-х. В частности, одежда и аксессуары, связанные крючком или выполненные в технике пэчворк.

Не потеряют свою актуальность джинсы и юбки из денима на высокой талии. Также представительницам прекрасного пола советуют присмотреться к платьям и блузкам с цветочными принтами в стиле ретро. Такой наряд создаст романтичный облик.

Снова будут актуальны вещи пастельных оттенков. Модницам предложили обратить внимание на розовые атласные рубашки, голубые лоферы и трикотажные платья, фисташковые кардиганы и бежевые сумки. (фото pixabay.com, congerdesign)